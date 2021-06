Militares vão apoiar a vacinação nos Açores

O presidente do executivo regional, que falava em conferência de imprensa no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, acompanhado do vice-presidente, Artur Lima e do secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses, anunciou que está a caminho dos Açores uma equipa militar constituída por seis enfermeiros, dois médicos e um farmacêutico, para colaborar com as equipas açorianas na inoculação da população das ilhas sem hospital.

“Está exatamente no ar, uma equipa de nove militares, seis enfermeiros, dois médicos e um farmacêutico, para deslocação às nossas ilhas sem hospital, para colaborar com o nosso sistema”, no processo de inoculação, disse o presidente do executivo regional.

José Manuel Bolieiro deixou uma “palavra de apreço e de gratidão” ao Governo da República, especificamente à secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, que defendeu a “importância estratégica de considerar as Regiões Ultraperiféricas como um laboratório epidemiológico e de conquista de imunidade comunitária”, e ao ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, “que assegurou os meios militares que ajudarão” no processo.



Esta equipa militar do Continente, ficará nos Açores durante as próximas três semanas, sendo a primeira 'paragem' na ilha de Santa Maria.



Para acompanhar esse processo, irá estar nos Açores, na próxima sexta-feira, o coordenador da 'Task Force', o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo.