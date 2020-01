Micaelense sonha em chegar à Seleção Nacional e participar no Europeu

Como é que um jovem envereda por um desporto que quase não tem tradição na ilha, já para não falar em infraestruturas?



Foi amor à primeira vista, como costumo dizer. Fui treinando todos os dias e o gosto foi crescendo. Um bocado de jeito também ajudou. Antes joguei futebol como qualquer miúdo, mas não era a criança mais atlética do mundo, tinha excesso de peso. Comecei a interessar-me, o meu treinador João Vaz de Medeiros entusiasmou-me e comecei a levar o squash mais a sério. Comecei a fazer torneios mais ou menos dois anos depois de ter começado em 2012. A vinda de um amigo do meu treinador, o José Martins, da Federação Portuguesa de Badminton, que incentivou-me a entrar em competições. Inscrevi-me no PortugueseJunior Europe, onde passei duas rondas e, em 2017, acabei por vencer o torneio.







Entrevista completa na edição desta quinta-feira, 9 janeiro 2020, do jornal Açoriano Oriental