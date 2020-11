Médio Costinha diz que Santa Clara espera “jogo dificílimo” ante o FC Porto

“Sabemos que vai ser um jogo dificílimo, o FC Porto é uma equipa muito poderosa. Vamos tentar explorar os pontos menos fortes do FC Porto, que também os tem, tal como todas as equipas, e tentar trabalhar [para contrariar] os pontos mais fortes deles”, afirmou Costinha.

O jogador do Santa Clara falava no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em conferência de imprensa de antevisão da receção aos ‘dragões’.

Costinha frisou que o próximo encontro “é um jogo como outro qualquer”, uma vez que a equipa não ganha “pontos extra” por derrotar um dos ‘grandes’.

“O aliciante acaba por ser em todos os jogos, todos os jogos queremos os três pontos. Não penso muito que ganhar a um ‘grande’ seja um aliciante extra. Os pontos vão dar todos ao mesmo no fim do campeonato, não vamos ter pontos extra por ganhar FC Porto, Benfica ou Sporting”, disse.

O médio, de 28 anos, rejeitou que a eliminatória europeia do FC Porto, que joga hoje diante do Marselha, seja uma “vantagem” para o Santa Clara, até porque esses jogos “até dão outro tipo de rodagem” às equipas.

“O FC Porto tem um plantel bastante grande e bastante completo, com jogadores de bastante qualidade. Acho que se trocar uma peça ou outra a não se vai sentir a qualidade, porque é um plantel bastante bom”, declarou.

Costinha, que esta época já alinhou em sete partidas, referiu que a rotatividade que o treinador Daniel Ramos tem efetuado no ‘onze’ dos açorianos demonstra a “diversidade de qualidade” do plantel.

“Pessoalmente, o que tenho em mente é que sempre que esteja lá dentro, tenho de dar o máximo em prol da equipa e não pensar muito em números, nunca fui assim. O que foi sempre uma característica minha é que sempre que esteja lá dentro tenho de dar o máximo”, apontou.

O Santa Clara, sexto classificado, com 10 pontos, recebe o FC Porto, quarto com 13, no sábado, às 17 horas, no Estádio de São Miguel, nos Açores, em jogo da oitava jornada da I Liga.