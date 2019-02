Matiné e baile de Carnaval no Nordeste

O município do Nordeste leva a cabo, no próximo sábado, dia 2 de março, um baile e uma matiné de Carnaval.

A matiné decorre no Largo do Jogo da Choca, pelas 14 horas, e conta com algumas atividades, em espaço fechado e aberto, como magia, artista de dança (dj), pinturas faciais e pula-pula.







O baile de Carnaval tem início pelas 22 horas e prolonga-se até às 04 horas, no mesmo local e de acesso gratuito. O mesmo será animado pela banda Blackout, seguido do artista Pedro Almeida.





De acordo com nota da autarquia, o espaço deste ano para o baile de Carnaval foi aumentado de modo a oferecer uma zona para colocação de mesas e de cadeiras para quem leve farnel.





Estarão presentes no recinto três bares do concelho, por proposta do município e com o objetivo de apoiar o comércio local.





Lembra a nota da autarquia que os festejos de Carnaval foram relançados em 2018 pelo atual executivo camarário e com um resultado muito positivo, tendo em conta a adesão significativa de público que conseguiu reunir.





A prioridade do município com as comemorações de Carnaval passa sobretudo por oferecer aos nordestenses um “programa cultural local, tendo em consideração que outros concelhos de São Miguel têm há muitos anos a tradição de comemorar o Carnaval e que são referência na ilha. No entanto, com o propósito de colaborar com os empresários locais, a autarquia tem vindo a melhorar a qualidade da oferta do programa carnavalesco como forma de atração de visitantes", diz ainda a nota.