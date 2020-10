Mark Silveira visita obra de requalificação da Praceta dos Baleeiros

O autarca inteirou-se sobre o andamento dos trabalhos e acompanhou o processo de implantação dos passeios que permitirão melhorar as condições e a segurança de todos os que circulem a pé naquele importante espaço urbano onde está localizado o Museu da Indústria Baleeira de São Roque do Pico, o Clube Naval, o Quiosque de Turismo e a Zona Balnear da Rampa, indica nota.

Na ocasião, Mark Silveira realçou a importância do investimento de 260 mil euros para “requalificar e valorizar os legados históricos associados à atividade baleeira numa das zonas mais emblemáticas da vila de São Roque do Pico, criando, em simultâneo, condições para projetar a marca ‘São Roque do Pico-Capital do Turismo Rural’".

A intervenção num espaço de 4000 metros quadrados vai permitir a requalificação de pavimentos e o reforço dos muros laterais da antiga rampa de varagem das baleias.

Aproveitando as obras no pavimento está projetada a implementação de tubagens destinadas à água e eletricidade para servir as instalações provisórias utilizadas habitualmente durante o Festival Cais Agosto.