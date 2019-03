'Marco Polo' de regresso a Ponta Delgada

O paquete 'Marco Polo' realiza amanhã, quarta-feira, mais uma escala no Terminal de Cruzeiros das Portas do Mar.

Esta visita acontece no final de um extenso cruzeiro de 70 noites denominado 'Grand Circle South America Voyage', uma viagem que teve início no passado dia 6 de janeiro, em Bristol, e vai terminar no dia 17 do corrente mês, naquela cidade britânica, explica nota de imprensa.







Depois de terem visitado mais de 20 portos na América do Sul e Caraíbas, os 721 passageiros são aguardados em São Miguel por volta das 7 horas desta quarta-feira, estimando-se que rumem ao Reino Unido por volta das 13 horas.





O concretizar desta escala assinala a 19ª visita que o 'Marco Polo' efetua em Ponta Delgada.





Inaugurado em 1965, o ex-Alexander Pushkin mantém os seus originais 176 metros de comprimento, 23,6 metros de boca e 8,2 metros de calado, possuindo 22,080 toneladas de arqueação bruta e tendo capacidade máxima para 820 passageiros com 356 tripulantes. Disponibiliza oito decks para passageiros, por onde se distribuem as 425 cabines.





Refira-se que a Cruise & Maritime Voyages já possui seis navios de cruzeiro, quatro dos quais ostentam nomes de famosos exploradores/navegadores: Marco Polo, explorador veneziano que se destacou nas viagens realizadas à China; Magellan (Fernão Magalhães), navegador português notabilizado pela primeira viagem de circum-navegação; Columbus, responsável pela descoberta da América. A mais recente aquisição da operadora tem o nome de Vasco da Gama, alusivo ao grande navegador português que comandou a primeira viagem marítima entre a Europa e a Índia.