Marcelo lembra em Brasília o dia da sua posse e a preocupação de falar para todos

As mais lidas

Marcelo Rebelo de Sousa disse estar a colocar-se, "tanto quanto é possível, nos sapatos do novo Presidente" do Brasil, a quem desejou "boa sorte" na tarefa de chefiar o Estado e de governar um país "que é quase um continente, que tem responsabilidades brutais".

"Quando eu ia para a minha tomada de posse e estava a preparar o meu discurso, o que eu pensava era em falar para o maior número de portugueses: para aqueles que tinham votado em mim, para aqueles que não tinham votado em mim, para aqueles que se tinham abstido. Somando todos é que se tem o retrato do país", referiu.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou esta terça feira em Brasília, antes de assistir à posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, a sua própria posse e a preocupação em falar para todos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok