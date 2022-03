Manos Rodrigues no Rally Serras de Fafe-Felgueiras

A dupla campeão dos Açores de ralis em 2021, os irmãos Rúben e Estevão Rodrigues, integram a lista de 53 equipas concorrentes à edição deste ano do Rally Serras de Fafe-Felgueiras, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis (ERC na sigla inglesa) e Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), de 11 a 13 de março.

Os campeões açorianos em título, que vão participar na prova organizada pela Demoporto com o Citroën C3 Rally2 da AuroAçoreana Racing, integram o lote de 14 pilotos portugueses inscritos com prioridade ERC.



Ricardo Teodósio (campeão nacional em título), Armindo Araújo, Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, Pedro Meireles, Miguel Correia e Pedro Almeida são os nomes lusos mais sonantes da lista de inscritos tornada ontem pública pela organização.



O total de inscritos no evento organizado pelo Demoporto vai ultrapassar os 70, cifra que supera todas as expectativas iniciais.

“De facto, a lista de inscritos está muito acima, quer em quantidade quer em qualidade, daquilo que esperávamos, até por ser a primeira prova do ano. Se em 2021 registamos 43 equipas do ERC, agora teremos mais uma dezena, o que significa um acréscimo de 25 por cento”, refere Carlos Cruz, presidente do Demoporto, citado em nota de imprensa difundida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.



A organização da prova só divulgou a lista de inscritos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), cuja prova, à semelhança da Peugeot Rally Cup Ibérica, engloba apenas a superespecial (1,43 km) noturna de sexta-feira (dia 11), no centro de Fafe, e as restantes classificativas (oito) de sábado (dia 12), correspondentes a uma dupla passagem por Boticas (15,05 km), Cabeceiras de Basto (10,84 km), Vieira do Minho (16,93 km) e Luílhas (11,86 km).

O Rally Serras de Fafe-Felgueiras, prova de abertura do ERC e do CPR, termina no domingo (13 março), pelas 14h47, em Fafe, e nesse último dia os pilotos fazem duas passagens pelas classificativas de Montim (8,73 km), Seixoso (9,97 km), Santa Quitéria (9,18 km) e Lameirinha (14,83 km), sendo esta última, a partir das 14H08, a “Power Stage”.