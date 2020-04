Mamadu rendido às paisagens dos Açores

Na habitual rubrica de perguntas colocadas pelos adeptos aos jogadores do plantel do Santa Clara, o internacional guineense afirmou que “admiro muito o povo açoriano” e confessou a sua paixão pelas paisagens da Região: “Gosto muito da natureza açoriana”, respondeu o jogador de 28 anos.

A cumprir a segunda época ao serviço dos encarnados de Ponta Delgada (o contrato termina no final da presente temporada), Mamadu recordou a partida frente ao Feirense, nos Açores, relativa à época 2018/2019, como o momento mais alto que viveu enquanto jogador do Santa Clara. A (boa) memória prende-se com o facto de ter sido “o jogo de despedida dos nossos grandes amigos Clemente e Accioly, onde acabei por fazer um golo. E dediquei-lhes o golo”, recordou o atleta que naquela partida apontou o golo inaugural do jogo, aos 10’ (o encontro finalizou com uma igualdade 4-4).



Mamadu Candé disse ainda que Zé Manuel foi o jogador do plantel encarnado que mais o surpreendeu, tendo ainda eleito Thiago Santana como “o jogador com mais estilo no balneário. Sem contar comigo”, brincou a seguir o defesa lateral esquerdo.