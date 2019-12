Mais de 60 notários reforçam rede em todo o país que já supera meio milhar

Durante a cerimónia, que teve a presença da secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, o bastonário Jorge Batista da Silva, citado numa nota informativa ON, referiu que os notários portugueses já servem mais de um milhão de clientes por ano e deixou a promessa de que em 2020 vão abrir mais balcões de atendimento, porque os notários querem "estar em todos os concelhos”.

Em 2015, lembrou ainda, o país tinha cerca de 350 notários e hoje conta com 506, um crescimento que tem vindo a permitir reabrir balcões que tinham fechado, facilitando a vidas das pessoas e garantindo um adequado serviço às comunidades.

“Mas não podemos descansar sobre as nossas conquistas e, por isso, em 2020 a ON irá apostar ainda mais na inovação através de novos serviços desmaterializados, melhoria da comunicação com os cidadãos através da disponibilização de novos canais nas redes sociais, apps e um novo site centrado nos serviços prestados aos cidadãos”, disse o bastonário, indica a mesma nota.

Na sua intervenção no ato de posse, Jorge Batista da Silva salientou aos novos profissionais que “ser notário é aplicar a lei, mas de uma forma humana” e exortou a “uma correta aplicação das regras sem descurar a proteção das pessoas”.