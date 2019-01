Mais de 100 açorianos empregados ou em formação para integrarem as empresas já instaladas no Terceira Tech Island

O vice-presidente do Governo afirmou esta segunda-feira, na Praia da Vitória, que o Terceira Tech Island (TTI) é um projeto com impacto na economia da ilha, constituindo os cursos intensivos em programação uma “oportunidade” que, em cerca de um ano, garantiu a 107 açorianos estarem empregados ou em formação para trabalhar nas oito empresas já instaladas ao abrigo deste projeto.



“O Terceira Tech Island é, neste momento, um projeto com impacto económico, principalmente em termos da criação de emprego”, salientou Sérgio Ávila, citado em nota do executivo.







Em declarações à margem da inauguração das novas instalações da Academia de Código, onde se iniciou o 4.º curso intensivo em programação, com 35 formandos, o titular das pastas da Competitividade Empresarial e do Emprego sublinhou que as empresas nacionais e internacionais da área das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) que se estão a instalar na Terceira ao abrigo deste projeto promovido pelo Governo dos Açores precisam, até ao final de 2020, de 400 programadores.







Nesse sentido, o Governo dos Açores decidiu reforçar a capacidade de formação, tendo Sérgio Ávila afirmado que os cursos de 14 semanas são “uma oportunidade” que assegura “uma carreira com imenso futuro, muito bem remunerada e estável”, independentemente do anterior percurso académico ou profissional dos formandos.







Sérgio Ávila destacou a elevada taxa de empregabilidade dos cursos e atratividade da carreira, sublinhando que os formandos que vençam este desafio “têm emprego praticamente garantido, bem remunerado”, e trabalham a partir da ilha Terceira para o mundo.







Para o vice-presidente do Governo, esta é uma oportunidade que vai reforçar o “crescimento económico e a criação de emprego na ilha Terceira e nos Açores”.