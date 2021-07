Mais 4.376 infeções, número diário mais alto desde fevereiro

Hoje estão internadas 867 pessoas, 171 das quais em unidades de cuidados intensivos, de onde saíram seis pessoas nas últimas 24 horas.



Desde o dia 10 de fevereiro, quando se registaram 4.387 novos casos, que o número diário de novas infeções não era tão alto.



A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 (1744) regista-se hoje na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto no Norte há mais 1.592 pessoas contagiadas.



Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 939.622 pessoas com o SARS-CoV-2.



As treze mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões de Lisboa (10), Alentejo (uma), Algarve (uma) e Açores (uma).



Segundo os dados da DGS, até agora, morreram em Portugal 17.232 pessoas vítimas de Covid-19: 9.046 homens e 8.186 mulheres.



De acordo com a autoridade de saúde, Portugal tem agora 52.147 casos ativos (mais 1.660), tendo recuperado da infeção nas últimas 24 horas mais 2.703 pessoas, o que aumenta para 870.243 o número de recuperados desde o início da pandemia.



O número de contactos em vigilância está nos 79.542, menos 1.398 nas últimas 24 horas.



A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora no total 367.555 casos de infeção e a região Norte, 364.585, refere a DGS.



No Centro registaram-se 430 novos casos (127.209 no total), no Alentejo há mais 130 casos (32.671 no total) e no Algarve 394 novas infeções (total de 30.361).



Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais óbitos (7.353), seguindo-se o Norte (5.382), o Centro (3.035), o Alentejo (977), o Algarve (379), a Madeira (70) e os Açores (35).