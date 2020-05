Madeira sem novos casos positivos pelo 10.º dia consecutivo

"Hoje é mais um dia bom porque não registamos casos positivos. É o décimo dia consecutivo na Região Autónoma da Madeira e, até agora, processámos 4.565 amostras", revelou o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos, na videoconferência de imprensa de balanço da situação da pandemia da Covid-19 no arquipélago.

Pedro Ramos lembrou que hoje reabriram na Madeira algumas atividades comerciais, esperando que "tudo esteja a decorrer com respeito pelas recomendações e que todos cumpram rigorosamente as orientações estabelecidas".

"A reabertura não significa um afrouxar da nossa luta, pelo contrário, temos de ser mais rigorosos", afirmou o governante, sublinhando que a estratégia no atual estado de calamidade é "abrir, mas continuar a conter o vírus".

"O sucesso depende de todos e as armas continuam a ser o distanciamento, o uso da máscara, a higienização e a desinfeção", indicou.

A vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia, indicou que, até à data, foram contabilizados 1.399 casos suspeitos na região, dos quais 1.242 foram negativos para a covid-19 e 71 aguardam resultado laboratorial".

"Mantêm-se, então, os 48 doentes recuperados e os 38 casos de infeção ativos. Não houve alteração do estado dos doentes, pelo que apenas um doente permanece hospitalizado na unidade de internamento dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça", no Funchal, referiu.

Na Madeira, em vigilância ativa encontram-se 283 pessoas e em vigilância passiva outras 26.

Em relação à investigação epidemiológica na freguesia de Câmara de Lobos, que esteve durante 14 dias sujeita a uma cerca sanitária, Bruna Gouveia adiantou que foram já realizados 840 testes com resultados negativos.

A região já processou 4.565 amostras para testes à covid-19 e o número de doentes que foram alvo de testes é de 4.052.