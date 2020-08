Madeira com mais dois casos positivos

"Hoje há dois novos casos positivos a reportar, tratando-se de dois viajantes que se encontravam em estudo pelas autoridades de saúde, após terem sido identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", refere o boletim epidemiológico do IASAÚDE.

No total, a região contabiliza até à data 119 casos confirmados de covid-19, dos quais 98 são casos recuperados e 21 são casos ativos.

Dos 21 casos ativos, 18 são relativos a casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira e três são casos de transmissão local.

"Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 18 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, dois no respetivo domicílio e uma permanece hospitalizada na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19", acrescenta.

À data, diz o IASAÚDE, 17.402 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', das quais 7.693 estão em vigilância ativa.

No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na região, foram processadas 49.833 amostras (até ao fim do dia de terça-feira) e, no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 21.116 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local (até às 16:00 de hoje).