Madalena associa-se à Semana dos Resíduos

Desta forma, a autarquia irá promover várias atividades neste âmbito, nomeadamente um Workshop de Reutilização Criativa, no dia 20 de novembro, com múltiplas sugestões para dar uma nova vida aos resíduos, apelando assim à recuperação e reutilização de materiais.





Visando dar a conhecer o ciclo do lixo, o município irá ainda promover visitas de estudo ao Centro de Processamento (ResiAçores) para os alunos do 3º e 4º ano de todas as escolas primárias do concelho, ao longo da semana, bem como uma visita, no dia 23 de novembro, aberta a toda a população, permitindo aos participantes perceber como os nossos resíduos são transformados em úteis recursos para a sociedade.