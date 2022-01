Madalena assinala Semana Europeia do Desporto com caminhada para idosos

A Câmara da Madalena, na ilha do Pico, assinalou, esta terça-feira, a Semana Europeia do Desporto com uma caminhada pelo Porto da Prainha do Galeão, na freguesia de São Caetano, que contou com mais de uma dezena de idosos, do programa municipal "Ala Mexer".