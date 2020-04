Linha de Apoio Não-Médico recebeu mais de 10 mil contactos no primeiro mês de atividade

Segundo nota do executivo regional, desde14 de março, a linha gratuita 800 29 29 29 prestou cerca de 350 esclarecimentos por dia, além de ter respondido a cerca de 1.500 questões endereçadas através do endereço de correio eletrónico criado para este efeito.



A Linha de Apoio Não Médico é assegurada por mais de duas dezenas de técnicos provenientes de vários departamentos do Governo dos Açores, que garantem o seu funcionamento todos os dias, incluindo sábados e domingos, entre as 08 horas e as 20 horas.



Explica a nota que além de questões de caráter prático relacionadas com a implementação das várias medidas, este serviço passou também a incluir, desde 25 de março, o apoio psicossocial aos açorianos.



Recorde-se que a Linha de Esclarecimento Não-Médico Covid-19 dá resposta a questões que não sejam de foro clínico.



Para questões de âmbito clínico, deve ser usada a Linha Saúde Açores 808 24 60 24.



Refira-se que em funcionamento estão também a Linha de Apoio aos Estudante Deslocado 800 24 25 26, a Linha de Apoio RIAC 800 500 501, para assuntos relativos a apoio empresariais e informações diversas, a Linha da Segurança Social dos Açores 300 077 100 ou 300 077 000 e a Linha da Inspeção Regional do Trabalho 295 204 140, para questões laborais.