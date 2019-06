Líder parlamentar do PCP volta a encabeçar lista da CDU por Évora nas legislativas

O atual líder parlamentar do PCP, João Oliveira, vai voltar a encabeçar a lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora nas eleições legislativas de 06 de outubro, anunciou a coligação liderada pelos comunistas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Coligação Democrática Unitária (CDU) indicou que a apresentação do cabeça de lista por Évora realiza-se, na quinta-feira, às 18:30, numa unidade hoteleira da cidade alentejana.

A sessão vai contar com "a participação e intervenções de João Oliveira, primeiro candidato da CDU às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Évora, e de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP", pode ler-se no comunicado.

Formado em Direito, João Oliveira, de 39 anos, ingressou na Assembleia da República como assessor do grupo parlamentar do PCP e, em 2007, depois de ter sido, dois anos antes, segundo na lista da CDU por Évora, assumiu o lugar de deputado após a renúncia de Abílio Fernandes.

Nas legislativas de 2009, 2011 e de 2015, foi o cabeça de lista da CDU pelo círculo de Évora, tendo sido eleito deputado nas três eleições.

Em 2013, João Oliveira passou a presidir à bancada parlamentar do PCP, em substituição de Bernardino Soares, que foi eleito presidente da Câmara de Loures nas autárquicas desse ano.

É o segundo cabeça de lista pelo círculo de Évora anunciado até hoje às próximas eleições legislativas, após o CDS-PP ter divulgado a escolha do empresário Paulo Pessoa de Carvalho.