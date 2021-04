Licenciamento da incineradora pode acabar em tribunal

"Movimento cívico “Salvar a Ilha” defende que o projeto de incineração da MUSAMI não pode ser licenciado devido ao incumprimento da Declaração de Impacte Ambiental, revela o jornal.





Ainda nesta Primeira Página: "Reabilitação das Portas da Cidade gera divisão", "Bruxelas aprova ajuda de 35 milhões para a Região", "Associação da Viola da Terra abre palco a novos compositores" e "Açores com menos médicos por habitante que o resto do país".



"Ideal denuncia que Estrela jogou com atleta irregularmente" e "Rui Cordeiro quer aumentar os 40% do clube na SAD" são os destaques do Desporto.