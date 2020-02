Lagoa recebe Encontro Regional e Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras

Trata-se de uma iniciativa, organizada pela Câmara Municipal da Lagoa, após decisão da Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras (RTPCE).

De acordo com comunicado, o Encontro Regional, que decorre no dia 27 de fevereiro, terá como temática 'Construir a Cidade Educadora', com duas sessões de apresentação de Boas Práticas.

O evento tem início, às 9h30, com a sessão de abertura, que contará com a presença da vereadora da Educação, Cultura e Juventude da Câmara Municipal da Lagoa, Albertina Oliveira, seguindo-se, pelas 10 horas, a intervenção de Paulo Louro, da RTPCE, com o mote “Porquê Cidade Educadora?”.

Na primeira sessão de apresentação de Boas Práticas, às 10h30, Catarina Machado, dirigente intermédia da Unidade Orgânica da Ação Social, Saúde, Educação e Cultura da autarquia da Lagoa, irá apresentar o projeto 'Lagoa Ativa, Famílias em Movimento'.

Seguir-se-á, pelas 11h20, o projeto 'Estuda + e 3D', apresentado por Raquel Ferreira, vereadora da Educação da Câmara de Angra do Heroísmo. Por seu turno, Sónia Pereira, vereadora da Educação, Cultura, Intervenção Social e Juventude da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, falará sobre “Projeto Passo a Passo”. Pelas 12h00, irá decorrer um debate, seguindo-se uma visita ao Núcleo Museológico do Presépio.

Ainda no dia 27 de fevereiro, a partir das 14h30, Margarida Pais, chefe de Divisão do Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada, falará sobre “Saber Comer”, seguindo-se o tema “Desvendando Memórias dos Gibraltinos”, apresentado por Madalena Nunes, vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

Ester Pereira, vereadora da Educação e Juventude da Câmara Municipal da Horta, falará sobre “Índice de Sustentabilidade Municipal”, seguindo-se uma Tertúlia à volta do tema “Cidade Educadora”, com a presença dos vereadores da comissão de coordenação da RTPCE.

No que diz respeito ao Encontro Nacional, que decorrerá no dia 28 de fevereiro, contará com uma primeira parte subordinada ao tema 'Diversificar Aprendizagens – Investir na Educação Não Formal', prevendo-se a sessão de abertura pelas 9h30, com a presença da presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto.

Pelas 10h00, tem lugar a intervenção de Graça Castanho, da Universidade dos Açores, com o tema 'Cidades Educadoras sob o Lema da Felicidade e do Sucesso'. Pelas 11h00, decorrerá uma reunião da Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, com todos os representantes das cidades educadoras, enquanto os restantes participantes farão uma visita ao Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA), terminando o período da manhã, com um momento musical de Viola da Terra.

A partir das 14h00, o mote será o 'Desenvolvimento de Competências', sendo que os projetos pedagógicos da Câmara Municipal da Lagoa serão apresentados por Ana Lopes, Cátia Meireles e Pedro Tavares.

Entre as 15h00 e as 16h30, irá falar-se sobre a 'Cultura e Património – Núcleos do Museu de Lagoa', altura em que todos os participantes terão a oportunidade de conhecer o Convento de Santo António e a Coleção Visitável da igreja Matriz da Lagoa, numa visita guiada pelo arquiteto Igor França.

Recorde-se que a Câmara Municipal da Lagoa é membro da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), desde 2015, sendo que o número de membros da rede ascende a 493 cidades, de 36 países, distribuídos por todos os continentes. Em Portugal 80 municípios do continente e regiões autónomas, constituíram, desde 2005, na Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras.