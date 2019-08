Junta de Freguesia quer normalidade no abastecimento de água do Tanque das Alminhas

A Junta de Freguesia de Rabo de Peixe está preocupada com a falta de água para o abastecimento dos agricultores e lavradores da vila, nomeadamente no Tanque das Alminhas, um problema “que tem trazido inúmeras dificuldades a quem ali se abastece para a sua vida profissional”.

Citado em comunicado, Jaime Vieira, presidente da junta, refere que a falta de água no reservatório das Alminhas “tem maior incidência no período de verão, estando em estudo uma solução que passa por uma mais eficaz gestão da água aos agricultores e, dessa forma, salvaguardar o regular abastecimento de água às populações”.





Desta forma e em conjunto com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe está a fazer todos os esforços para resolver problema.





Jaime Vieira garante que “o vereador Carlos Anselmo já se reuniu com o presidente da Associação Agrícola e com o presidente do IROA, estando em andamento uma resolução, que será posta em prática com a maior brevidade possível”, acrescentando que este é um problema “que tem que ser resolvido o mais rapidamente possível, pois aquele tanque é um apoio importante para a lavoura em Rabo de Peixe e, como tal, merece todo o esforço para encontrar uma solução para os agricultores e lavradores da vila”.