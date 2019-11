Juízes e procuradores pedem mais dignidade nos tribunais

A maioria dos tribunais nos Açores funciona sem equipamentos de ar condicionado. Uma situação que motiva queixas de juízes, procuradores, funcionários, advogados e, inclusivamente, testemunhas.



O juiz Pedro Lima, representante da Associação Sindical de Juízes, afirma que “se vive um autêntico suplício, porque, como todas as pessoas sabem, as condições do clima nos Açores não são compatíveis com a inexistência de ar condicionado”, acrescentando que esta situação prejudica a produtividade nos tribunais.

“Ninguém consegue estar a trabalhar com os pingos da transpiração a cair no teclado do computador”, frisa.









Ler mais na edição desta quinta-feira, 28 novembro 2019, do jornal Açoriano oriental