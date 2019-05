Jovens exigem mudanças nas políticas ambientais

As mais lidas

Durante a manhã estiveram também no local membros do Bloco de Esquerda, PAN e Livre, uma presença que a organização considera “importante”.

No encontro esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Boleiro, que congratulou a iniciativa e se mostrou disponível a ouvir os contributos dos jovens sobre a política ambiental do município.

“Talvez sejamos demasiado novos para fazer esta greve, mas não tivemos outra opção. Porque, se somos demasiado novos para fazer isto, também devíamos ser demasiado novos para saber que, todos os anos, toneladas de plástico entram nos oceanos e que milhares de pessoas morrem por causa dos incêndios, das cheias, e de todos os problemas que as alterações climáticas causam”, afirmou Maria Inês Teixeira.

A organização do evento contou também com o apoio da Associação Académica da Universidade dos Açores, uma ajuda “muito importante”, que permitiu, entre outras coisas, que o movimento fosse levado “mais a sério”.

Uma opinião partilhada pela colega de turma Filipa Bettencourt, que deixa o alerta: “Se ninguém fizer nada ao que está a acontecer – o planeta a mudar, espécies a extinguirem-se, o nível da água do mar a subir -, o planeta vai ficar destruído”.

Matilde Soares, aluna do oitavo ano na Escola Secundária Antero de Quental, não tem “a certeza se é possível”, mas acha que é fundamental que se faça o esforço de “reverter o processo” de alterações climáticas.

À greve estudantil climática que acontece em cidades de todo o mundo, juntaram-se hoje cerca de uma centena de jovens da ilha de São Miguel, que protestam contra “a inação por parte dos governos face às alterações climáticas” e pedem ao executivo português “que faça da resolução da crise climática a sua prioridade”, segundo o manifesto do movimento.

Cerca de uma centena de jovens e defensores do ambiente juntaram-se esta sexta-feira nas Portas da Cidade, em Ponta Delgada, para conhecer o manifesto da greve estudantil e exigir mudanças na política de combate às alterações climática.

