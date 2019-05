Jovem portuguesa morre e outro rapaz fica gravemente ferido em acidente na Hungria

“Queria confirmar o falecimento de uma portuguesa e um outro ferido em estado grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste”, avançou José Luís Carneiro.

O secretário de Estado afirmou ainda que a embaixadora portuguesa na Hungria está já a acompanhar de perto o assunto.

“A nossa embaixadora já está a desenvolver todas as diligências com as autoridades” para garantir apoio “quer em relação à família da [jovem] que acaba de falecer, mas também em relação [ao rapaz] que está hospitalizado com ferimentos graves”, afirmou.

De acordo com o secretário de Estado, a embaixada foi informada pela polícia local às 08h30 de hoje, sendo que o acidente aconteceu cerca das 04 horas.

O minibus onde seguiam oito pessoas – seis jovens do ensino secundário e duas professoras, todos portugueses – “foi abalroado por outro veículo”, explicou José Luís Carneiro, adiantando que, no acidente “faleceu uma jovem com 16 anos”, enquanto “os outros foram transportados para o hospital Cegléd”, na Hungria.

O embate levou ainda um rapaz a ficar internado “em estado grave”, mas os outros portugueses “encontrar-se-ão bem”, referiu.

O secretário de Estado adiantou que já falou com os pais da aluna que morreu, tendo apresentado as condolências em nome do Estado português.