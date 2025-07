Câmara propõe ampliar rede de minibus para sete linhas

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, apresentou uma proposta de reestruturação da atual rede de minibus da cidade, prevendo não só aumentar o número de linhas como também ampliar a cobertura a freguesias periféricas.

De acordo com o projeto da autarquia, realizado em conjunto com a empresa Trenmo, o objetivo será aumentar a rede de minibus de quatro para sete linhas, passando a percorrer cerca de 70 quilómetros, em vez dos atuais 40.

Para isso, está também previsto um reforço de oito a dez veículos, aumentando a frota de minibus em circulação dos atuais 12 para, pelo menos, 20.

A cobertura da atual rede também será ampliada, passando a abranger as freguesias da Relva, Arrifes, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, São Roque e Livramento, incluindo uma ligação ao Aeroporto João Paulo II e às praias do Pópulo e das Milícias na época alta.

“Queremos ampliar a rede de minibus, indo ao encontro aos anseios da população de Ponta Delgada e de quem nos visita, para colmatar algumas falhas de mobilidade que os novos tempos foram evidenciando, sobretudo devido ao uso exponencial do automóvel que temos constatado nos últimos dois anos. Tudo isto obriga a que tenhamos de criar um conjunto de alternativas na rede de minibus, como as linhas que chegarão à Relva, Arrifes, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, São Roque e ao Livramento, com percursos mais diretos”, revelou Pedro Nascimento Cabral.

Em conferência de imprensa no Centro Cívico de Santa Clara, o autarca salientou que a proposta que deverá ir a concurso público em 2026 também prevê ligação com os parques de estacionamento periféricos da cidade de Ponta Delgada e o transbordo para outras linhas com apenas um bilhete.

“É uma verdadeira alternativa para quem não pretenda trazer a sua viatura para o centro de Ponta Delgada porque terá efetivamente uma rede à altura das suas justas expectativas. Fazendo isso, nós vamos também aliviar o trânsito automóvel na baixa”, defendeu Pedro Nascimento Cabral.

Aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal salientou que a proposta contempla “duas regras importantes” para “melhorar a mobilidade” em Ponta Delgada: “Primeira, a de que entre um parque de estacionamento público e uma paragem não se registe uma distância superior a seis minutos a pé. Depois, a de que qualquer minibus consiga deixar em 15 minutos qualquer cidadão no seu local de destino”, constatou.

Com isto, “estamos seguros da melhoria que iremos provocar em termos de mobilidade ao oferecermos mais alternativas e a oportunidade das pessoas se deslocarem até freguesias mais distantes na nossa rede minibus”, considerou.

Segundo o autarca, o contrato de transporte coletivo regular de passageiros em Ponta Delgada, que inclui a rede de minibus, termina em 22 de março de 2026, devendo ser lançado um concurso público com base no novo projeto no próximo ano.

Neste momento, a proposta de reestruturação da rede de minibus está em fase de análise, aguardando também a realização de um estudo de viabilidade económica.

“Está a ser analisado pelos presidentes de Junta de Freguesia, pelo Governo Regional dos Açores e por outras entidades, como a ANA Aeroportos, para darem alguma sugestão e aprimoramento que o documento possa merecer. Faremos uma consulta pública para depois termos, em 2026, o caderno de encargos preparado para o novo concurso público da concessão”, adiantou Pedro Nascimento Cabral.

Na ocasião, o autarca fez questão ainda de apontar outra “novidade” da proposta desenvolvida, relacionada com o facto de a Câmara pretender apresentar “no caderno de encargos um concurso não por linhas, mas por quilómetro”.

“Isto permitirá alterar percursos que, naturalmente, só a experiência prática nos dará a resposta quanto à sua inteira eficiência e funcionalidade”, salientou na conferência.