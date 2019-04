Jorge Medeiros diretor do Gabinete de Estudos do Partido Aliança, nos Açores

Jorge Medeiros, é o diretor do Gabinete de Estudos do Partido Aliança, nos Açores.

De acordo comunicado do partido, o convite endereçado a Jorge Medeiros teve como pressupostos o “extremo valor pessoal e profissional do antigo Reitor da Universidade dos Açores, bem como o facto de o partido pretender incluir nas suas fileiras pessoas com ideias arrojadas e, acima de tudo, com uma visão de unidade num espaço geográfico disperso como os Açores”.





Jorge Medeiros será, desta feita, diretor do Gabinete de Estudos cuja primeira função será coordenar o “Gabinete de Estudos, o qual integrará diversos subcoordenadores”, cujos nomes, de acordo com o comunicado, serão apresentados em breve, responsáveis pelos setores da Economia; Finanças; Assuntos Parlamentares; Relações Externas; Emprego/Competitividade Empresarial; Solidariedade Social; Saúde; Educação; Cultura; Transportes; Obras Públicas; Ciência e Tecnologia; Mar; Agricultura e Florestas; Energia; Ambiente e Turismo.





Acresce ainda a Academia Jovem da Aliança, nos Açores, cujo coordenador desempenhará as suas funções em ligação estreita com o diretor do Gabinete de Estudos.





Refira-se que ao Gabinete de Estudos da Aliança Açores caberá a elaboração do Programa de Governo, a apresentar aos Açores e aos açorianos, para as Eleições Legislativas Regionais de 2020.





Jorge Medeiros tem 65 anos e é licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico, onde iniciou a carreira de docente universitário, como monitor no período compreendido entre 1975/1977. Em 1977, ingressou na Universidade dos Açores como assistente.

Doutorou-se, em 1986, em Ciências Químicas, pela Mississippi State University, Estados Unidos da América, e, em 2001, Pós Doutorou-se em Química dos Produtos Naturais pela Washington State University também nos Estados Unidos da América.





Ao longo do seu percurso profissional tem desenvolvido atividade científica em várias áreas, em particular, na Química dos Produtos Naturais. Sobre estes temas tem publicado vários artigos científicos, relatórios e livros, em jornais científicos e/ou apresentados em congressos.





Desempenhou as funções de Pró-Reitor entre 2001 e 2002; vice-Reitor entre 2002 e 2011 e de Reitor da Universidade dos Açores entre 2011 e 2014. É Professor Catedrático, da Universidade dos Açores desde 2004. Foi membro fundador e vice-presidente do Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores entre 1988 e 2001.





Em 1982 foi galardoado com o prémio "Graduate Student of the Department of Chemistry, Mississippi State University" e pertence a várias sociedades honoríficas tais como Mu Sigma Chi (EUA) ou Phi Lambda Upsilon (EUA). Em 2014, foi-lhe conferida a Insígnia Autonómica de Reconhecimento pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.