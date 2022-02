Jogo Santa Clara–Shkupi com presença de público nas bancadas

Em nota de imprensa, o Santa Clara refere que a decisão foi articulada com a Direção Regional da Saúde, uma vez que nos Açores, segundo uma resolução do Conselho do Governo, é autorizada a "presença de público em eventos culturais e competições desportiva a um quarto da respetiva lotação, garantindo as regras de distanciamento social".

O jogo entre o Santa Clara e a equipa da Macedónia do Norte poderá ter no máximo até mil espetadores, que deverão usar máscara e estar distantes cinco cadeiras entre si durante o encontro.

"Esta decisão exigirá a todos os açorianos a adoção de comportamentos de responsabilidade coletiva, tal como aconteceu em jogos anteriores na temporada transata. Mantemos a nossa convicção de que o povo açoriano voltará a dar uma resposta de civismo e sensatez", assinala o clube açoriano.

No encontro da primeira mão, o Santa Clara venceu o Shkupi por 3-0, na Macedónia do Norte.

O jogo da segunda mão está agendado para 29 de julho, às 20h00, no Estádio de São Miguel.



O vencedor desta eliminatória vai defrontar na ronda seguinte os eslovenos do Olimpija Ljubljana ou os malteses do Birkirkara.