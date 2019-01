Jogo entre Desportivo de Chaves e Tondela atrasado devido a gelo no relvado

As mais lidas

O gelo formou-se na área de baliza da parte do terreno destinada ao Tondela para os exercícios de aquecimento, tendo o guarda-redes Cláudio Ramos cumprido estes exercícios fora desta zona.

O encontro entre o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves e Tondela, 12.º classificado, estava marcado para as 17:30 e iniciou-se com cerca de 10 minutos de atraso.

O início do jogo entre o Desportivo de Chaves e Tondela, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi atrasado pelo árbitro António Nobre, devido ao gelo que se formou numa das áreas do terreno.

