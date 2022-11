João Pereira considera que Portugal pode ser campeão, mas não é favorito

Questionado até onde pode chegar a seleção portuguesa no campeonato, que se disputa no Qatar, a partir de domingo, João Pereira lembrou que “há seleções muito fortes” na competição, entre as quais a portuguesa, e considerou que “passar a fase de grupos é o objetivo mínimo”.

“Depois, é jogo a jogo, dia a dia. Se me disser que Portugal pode ser campeão mundial, pode. Se me perguntar se é favorito, neste momento, se calhar, não considero Portugal favorito a ser campeão mundial”, analisou o antigo lateral direito da equipa das ‘quinas’.

Ainda assim, o agora treinador dos sub-23 do Sporting lembrou o que se passou há seis anos: “Também não éramos favoritos a ser campeões europeus em 2016, mas ganhámos”, disse, destacando a quantidade de “soluções” à disposição do selecionador Fernando Santos.

“Acredito que, neste momento... Não vou dizer que temos o melhor elenco de sempre, porque posso estar a ser muito injusto, mas acredito que temos um dos melhores”, destacou João Pereira, ‘dono’ de 40 internacionalizações pela seleção nacional.

A análise foi feita em comparação com gerações anteriores, quando “Portugal era uma seleção fantástica”, com jogadores como “Rui Costa, Figo, João Pinto”, os quais João Pereira “adorava ver jogar”, mas atualmente existem “muito mais soluções para cada posição e isso aumenta o nível da seleção”.

“Nós tínhamos os melhores jogadores, mas se calhar só havia um para aquela posição e ele estava um pouco confortável, ‘pronto, sou eu’. E agora não. Agora há muita solução, muito jogador, muita competitividade, todos a jogar em grandes clubes e isso favorece a seleção”, disse o treinador à agência Lusa.

Apesar disso, Portugal precisou de ir ao ‘play-off’ para estar presente no Qatar, após perder o último jogo do apuramento em casa, com a Sérvia, e João Pereira não consegue “explicar porquê”, mas lembra que, hoje em dia, todas as seleções têm muito melhores condições de trabalho.

“Ninguém melhor do que quem está lá dentro para explicar essas dificuldades. Mas a verdade é que cada vez se trabalha melhor, cada vez as seleções têm melhores jogadores, mais informação, mais infraestruturas para treinar ao melhor nível”, exemplificou.

O campeonato do Mundo realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Portugal está integrado no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.

Formado no Benfica, onde fez a primeira época de sénior, na equipa principal, em 2003/04, João Pereira representou ainda o Gil Vicente, o Sporting de Braga, e o Sporting, onde se sagrou campeão nacional em 2020/21 na terceira e última passagem como jogador pelo clube de Alvalade.

Representou a seleção portuguesa em 40 ocasiões, todas sob o comando de Paulo Bento, entre outubro de 2010 e setembro de 2014, tendo sido totalista no Europeu de 2012 e participado em dez jogos do apuramento para o Mundial de 2014, incluindo os dois encontros do ‘play-off’ com a Suécia.

No Mundial do Brasil2014, João Pereira foi titular nos três encontros, cumpriu os 90 minutos na derrota com a Alemanha (4-0), no empate com os EUA (2-2) e foi substituído aos 61 minutos na vitória sobre o Gana (2-1), que não impediu o afastamento de Portugal no final da fase de grupos.