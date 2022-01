João Pedras candidato do PSD/CDS-PP/PPM à câmara açoriana do Corvo

Numa nota informativa enviada às redações, a coligação “Unidos pelo Corvo” adianta que o cabeça de lista para as eleições à Câmara Municipal do Corvo é João Pedras, ex-chefe dos serviços de administração escolar da Escola Mouzinho da Silveira e funcionário do grupo parlamentar do PPM.

Paulo Estêvão, deputado do PPM na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, encabeça a lista para a Assembleia Municipal do Corvo pela coligação.

Os partidos da coligação (CDS/PP, PSD e o PPM) justificam que decidiram "apresentar um projeto autárquico unificado para a ilha do Corvo" e comprometem-se a elaborar "um programa eleitoral essencialmente prático", centrado "exclusivamente na resolução dos problemas" que a população enfrenta, "num contexto de atuação que apelará sistematicamente à união de todos os corvinos".

"O projeto da coligação tem uma natureza essencialmente inclusiva", sublinha a coligação, que pretende "ser amplamente representativa de todos os sectores da população".

A coligação assume que o “objetivo é, claramente, ganhar a Câmara Municipal do Corvo e iniciar um novo ciclo de políticas que resolvam os graves problemas que o concelho enfrenta" ao nível da "habitação, da fixação da população na ilha e das lacunas que persistem em muitas áreas da economia local".

"A aposta é reforçar a unidade que sempre caracterizou a população do Corvo e que representou uma grande vantagem histórica para a ilha", destacam.

Esta coligação que se candidata à Câmara de Vila Nova do Corvo realça ainda o "trabalho muito positivo na ilha do Corvo" do Governo Regional da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Consideram que "o esforço" que o executivo açoriano "está a fazer no sentido de dar um novo impulso ao desenvolvimento do Corvo deve ser acompanhado e complementado por uma gestão autárquica mais ambiciosa e eficaz, algo que, com toda a evidência, não está a suceder na atualidade".

Nas eleições autárquicas de 2017, José Manuel Silva foi reeleito para um segundo mandato como presidente da Câmara Municipal do Corvo, com o PS a conquistar quatro dos cinco mandatos na autarquia, a mais pequena do país.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.