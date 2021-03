João Moniz e Sara Cruz no Coliseu Micaelense a 20 de março

João Moniz é cantor/compositor, na sua caminhada até ao seu primeiro EP passou por diversas experiências musicais, pisou muitos palcos pelos Açores e não só.





Em 2019, venceu a 2ª Edição do Concurso "One Step 4 Music Fest", o que lhe permitiu subir ao palco do “MEO Sudoeste", na Zambujeira do Mar.





Em 2020, foi nomeado pelos "International Portuguese Music Awards", na categoria de" Novos Talentos"; foi um dos 10 finalistas do Concurso Internacional "Musicando Carvalho Calero”; foi vencedor do Concurso Nacional "Angra Sound Bay" (Melhor Letra & Melhor Projeto). Apresentou, o ano passado, o seu primeiro EP com o nome do single lançado em 2019 “Saudade”.





Sara Cruz, cantora/compositora, iniciou-se no mundo da música com tenra idade e já atuou em alguns dos mais conceituados palcos dos Açores, desde teatros, a festivais de verão, tendo passado também por vários distritos de Portugal Continental e Londres.





Em 2018, Sara Cruz gravou o EP “Above Our Heads”. No ano seguinte foi "Novo Talento Fnac" e considerada o “maior jovem talento de Portugal”, como vencedora do concurso "New Talent NiT", parceria da TVI, NiT e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.





Editou, em 2020, o single “Heavy Heart”, uma canção sobre encontrar força no meio da tristeza.