João Lopes termina mais cedo empréstimo no Santa Clara e regressa ao Brasil

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com a Associação Portuguesa de Desportos para a revogação do vínculo contratual temporário do atleta João Vítor Lopes da Silva", informou hoje a formação da I Liga de futebol, através de nota de imprensa.

O jogador brasileiro, de 24 anos, chegou à formação açoriana na época 2018/19, por empréstimo da Portuguesa dos Desportos, tendo efetuado três jogos com a camisola do Santa Clara.

No início da presente época, foi anunciado a renovação do período do empréstimo por mais uma temporada.

Em 2019/20, João Lopes foi relegado para terceiro guarda-redes, acabando por abandonar o clube a meio da época com apenas um jogo realizado, frente ao Desportivo de Chaves, para a Taça da Liga (derrota por 1-0).

Esta é a segunda saída do plantel insular neste ‘mercado de inverno', após Pablo Lima ter sido emprestado ao Guarani, do Brasil.

No sentido inverso, a equipa açoriana já assegurou duas contratações, avançado de 23 anos Cryzan Barcelos, ex-Atlético Paranaense, e o médio ofensivo Costinha, de 27 anos, proveniente do Desportivo de Chaves.

O Santa Clara está na 14.ª posição da I Liga de futebol, com 17 pontos, e desloca-se a Famalicão em 26 de janeiro, o próximo domingo, no início da segunda volta do campeonato.