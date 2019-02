Jardim António Borges encerrado ao público no fim de semana

As mais lidas

O Jardim António Borges vai estar encerrado ao público, no sábado e no domingo, por haver risco de queda de árvores.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada decidiu encerrar o Jardim António Borges ao público por uma questão de segurança e tendo em conta os avisos lançados pela Proteção Civil relativamente à previsão de ventos muito fortes devido à aproximação de uma depressão cavada e passagem de uma superfície frontal fria que irá provocar um agravamento do estado do tempo.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada decidiu encerrar o Jardim António Borges ao público, no próximo fim de semana, por uma questão de segurança e devido às condições meteorológicas adversas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok