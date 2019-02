Jardim António Borges e Avenida do Mar encerrados

O Jardim António Borges vai estar encerrado ao público, durante todo o dia de amanhã, (quarta-feira, dia 20 de fevereiro) por uma questão de segurança pública e devido ao agravamento estado do tempo previsto para o Grupo Oriental, na sequência da passagem da depressão “Júlia” pelos Açores

O mesmo acontece já esta terça-feira, com a Avenida do Mar, que se encontra encerrada à circulação automóvel, nos dois troços, tendo em conta a forte agitação marítima que se faz sentir na zona, explica nota de imprensa.



O Serviço Municipal de Proteção Civil e todos os serviços da Câmara Municipal de Ponta Delgada estão, em permanência, a acompanhar, o evoluir da situação e "apelam a todos os cidadãos para terem a máxima cautela, sobretudo ao circularem nas zonas junto ao mar e nos locais onde se encontram as maiores concentrações de árvores", diz a nota que acrescenta que no caso concreto da Avenida do Mar, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada "apela à não circulação das pessoas que, habitualmente, utilizam a ciclovia e o passeio pedonal".