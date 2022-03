Itinerário do Azores Rallye com novidades

O itinerário do Azores Rallye para o presente ano sofreu ligeiras alterações, de forma a adequar-se ao enquadramento competitivo do novo promotor do Campeonato da Europa de Ralis (ERC na sigla inglesa).



A introdução de uma “Power Stage” a fechar o rali no segundo e último dia de prova, que será no domingo, 27 de março, fez com que a direção de prova do Grupo Desportivo Comercial tivesse introduzido no itinerário a classificativa Ribeira Grande, uma solução ensaiada no Além Mar Rali de 2021. Este troço vai, assim, fechar a edição de 2022 da prova açoriana do ERC.



A abrir o itinerário, no sábado, dia 26 de março, teremos Coroa da Mata, troço que este ano vai correr-se por duas vezes, o que obrigou à saída da classificativa Vila Franca Lagoa São Brás.



Entretanto, as inscrições encerram às 24h00 de dia 10 e a lista de inscritos será publicada no dia 14.



Itinerário Azores Rallye

Prova de Qualificação

Sexta-feira (25 de março)

QS - Lagoa Stage (4,37 km), 15h18

1.ª Etapa Sábado (26 março)

PE 1 - Coroa da Mata 1 (11,40 km), 08h18

PE 2 - Graminhais 1 (24,03 km), 09h06

PE 3 - Tronqueira 1 (21,99 km), 10h03

PE 4 - Coroa da Mata 2 (11,40 km), 13h41

PE 5 - Graminhais 2 (24,03 km), 14h29

PE 6 - Tronqueira 2 (21,99 km), 15h26

PE 7 - Grupo Marques 1 (4,10 km), 17h06

2.ª Etapa Domingo (27 março)

PE 8 - Ribeira Grande 1 (9,57 km), 09h08

PE 9 - Feteiras 1 (7,46 km), 10h01

PE 10 - Sete Cidades 1 (24,01 km), 10h28

PE 11 - Grupo Marques 2 (4,10 km), 11h23

PE 12 - Feteiras 2 (7,46 km), 13h36

PE 13 - Sete Cidades 2 (24,01 km), 14h03

PE 14 - Ribeira Grande 2 (9,57 km), 16h08 (Power Stage).