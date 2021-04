Irmãos Alcântara vão estar no Azores Rallye

“Vamos participar com o nosso velhinho Citroën Saxo Cup e será a nossa primeira presença nessa grande prova”, explicou Hugo Alcântara, o piloto da equipa, em nota de imprensa enviada às redações, anunciando também que já conseguiu montar “um projeto para 2021 que inclui participações noutras modalidades, como as Single Seater Series, no Autódromo de Portimão, em agosto”.

“Estamos a ter um especial cuidado nas diversas formas de promoção dos nossos parceiros, quando está visto que dinheiro por autocolantes já é coisa do passado. Tentamos ser diferentes para que eles possam rentabilizar ao máximo o investimento na nossa equipa”, diz o piloto micaelense.

A participação na prova, que vai para a estrada a 7 e 8 de maio, só vai ser possível “porque temos grandes patrocinadores como o Centro de Reabilitação da Ribeira Grande, A Colmeia Ásia, A.C.Cymbron, LGM - Marketing e Publicidade, Fat Tuna, Destinazores.com e Loja dos Açores - Aeroporto PDL. Uma lista que queremos aumentar, e estamos sempre à procura”, revela a Alcântara Racing.

Os manos Alcântara afirmam ainda que enfrentar a prova açoriana que abre o Campeonato da Europa de Ralis de 2021 (bem como o Campeonato dos Açores de Ralis) “vai ser um grande desafio”.