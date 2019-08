"IPMA quer radar nas Sete Cidades" é a manchete do Açoriano Oriental desta quarta-feira.

Nesta edição a fotografia é para os Portuguese Kids que usam o humor para honrar a comunidade lusa.



"Legislativas provocam guerra interna no CDS-PP açoriano", "Jacinto Franco diz que ‘Nortada’ tem mão do Governo", "Banco condenado por transferência sem autorização do dono da conta" e "Falta de água para a lavoura preocupa Junta de Rabo de Peixe" são outros destaques desta edição.