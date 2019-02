Inspetores e demais pessoal da PJ hoje em greve

As mais lidas

Entre outras questões, disse, está em causa a ausência de revisão do estatuto das carreiras profissionais da PJ, a ausência da revisão da lei orgânica da PJ, a crónica falta de recursos humanos e materiais e a sucessiva recusa da tutela em promover a reposição dos escalões que foram congelados.

Recentemente, o presidente da Associação Sindical dos Funcionários (ASFIC) da PJ justificou o protesto com o "preocupante estado a que os sucessivos governos deixaram chegar a Polícia Judiciária", criticando os "constantes adiamentos, manobras dilatórias e ausências de respostas concretas e necessárias por parte do Governo face ao que durante os últimos três anos lhes foi apresentado".

As três estruturas sindicais que representam inspetores, seguranças e pessoal administrativo da PJ marcaram greves para a primeira semana deste mês (04 a 08), paralisando várias horas por dia, em regime de rotatividade. As greves prosseguem nos dias 11 e 12.

