Inspeção detetou irregularidades na Junta de Água de Pau

Em causa, segundo o parecer da Inspeção Regional, estão “deficiências graves de controlo ao nível da organização administrativa e financeira da Junta de Freguesia”. O principal problema está relacionado com a compra de um terreno e habitação pré-fabricada, no valor de 7.925 euros, sem que existam documentos a justificar os pagamentos associados a esta despesa.

Foram encontradas diversas falhas aos procedimentos no último mandato. Relatório da Inspeção foi enviado para o Tribunal de Contas para apuramento de responsabilidades

