Incêndio num apartamento em Matosinhos provoca pelo menos seis feridos

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incêndio ocorreu cerca das 04:00 da madrugada deste domingo e fez pelo menos seis feridos devido a inalação de fumo.

Um incêndio num apartamento em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, provocou pelo menos seis feridos, segundo as autoridades locais.

