Inauguração do Salão Comunitário de Ponta Garça

Na cerimónia de inauguração, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, saudou a empresa de construção civil responsável pela execução da obra e, em relação ao apoio prestado pela edilidade à junta de freguesia naquele empreendimento, afirmou que a mesma “não fez mais que a sua obrigação e faz o que sabe e pode por todo o concelho”, disse citado em nota.





Ricardo Rodrigues lembrou que a colaboração entre câmara e junta de freguesia “tem sido excecional” e deixou o desejo de que “este espaço sirva os pontagarcenses de uma forma geral e que o salão tenha bom uso”.





Por seu turno, o diretor regional da Solidariedade Social, Paulo Fontes, em representação do presidente do Governo Regional, disse esperar que aquele equipamento social seja valorizado e que seja de aposta e promoção das relações saudáveis e reconhecedoras entre as pessoas.





Já o presidente da Junta de Freguesia de Ponta Garça, José Eduardo Costa, demonstrou a sua satisfação pela conclusão e inauguração do salão comunitário e agradeceu “o apoio incondicional que a autarquia deu à junta para que a obra se tivesse concretizado”.





“É mais um equipamento da freguesia que se inaugura, com muita importância, pois servirá para apoiar todas as instituições e a população da freguesia”, frisou.