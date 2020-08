Inauguração do Caminho das Areias, na Freguesia de Santo Amaro

De acordo com nota de imprensa, a obra teve um valor global superior a 800 mil euros, e visou o alargamento da via, correção de curvas e construção de muros de suporte, bem como de infraestruturas de escoamento das águas pluviais, e a sua consequente pavimentação em massa betuminosa em asfalto a quente, passando pela colocação de sinalização de trânsito, e construção de dois novos miradouros, com uma vista sobre a Zona da Queimada, tendo como pano de fundo as ilhas do Pico e Faial.

A autarquia aproveitou ainda esta intervenção no Caminho das Areias para proceder ao alargamento da rede de distribuição pública de água à população. Foram assim colocados ramais de ponto de abastecimento de água aos terrenos adjacentes à via em causa, na zona urbanizável, por forma a que fique devidamente infraestruturada deste bem essencial.

Saliente-se que a obra em causa, para além de contribuir para com os residentes da freguesia de Santo Amaro no acesso ao lado sul do concelho ou mesmo na ligação ao concelho da Calheta, servirá a população em geral como via alternativa ao aeroporto de São Jorge.

No entender do presidente do município, Luís Silveira, esta é "mais uma obra que enriquece e contribui para uma clara melhoria das acessibilidades do nosso concelho e que, em simultâneo, permite desfrutar de uma via com caraterísticas únicas em termos de enquadramento paisagístico e ambiental".