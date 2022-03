Ilhas dos grupos Ocidental e Central com aviso laranja de agitação maritima

De acordo com avisos meteorológicos do IPMA, o grupo Ocidental (Flores e Corvo) vai estar sob aviso laranja entre as 06h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado, devido a agitação marítima, com ondas de Noroeste (NW), passando a Norte (N).

Para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso laranja Laranja de agitação marítima é válido entre as 12h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado, com ondas de Noroeste (NW), passando a Norte (N).

Aquelas cinco ilhas do grupo Central já estavam sob aviso amarelo, por causa da precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 21h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para o grupo Central por causa do vento entre as 00h00 e as 06h00 de sexta-feira.

Há também em vigor avisos amarelos para o grupo Ocidental, por causa das previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 15h00 de sexta-feira e referente a vento, entre as 18h00 de hoje e as 00h00 de sábado.

O IPMA colocou também o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) sob avisos amarelo, devido às previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, entre as 06h00 e as 12h00 de sexta-feira.

Para sábado o IPMA emitiu para as ilhas de ilhas de São Miguel e Santa Maria aviso amarelo, na sequência das previsões de agitação marítima, com ondas de Noroeste (NW), passando a Norte (N).