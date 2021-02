IL/Açores quer redução da carga fiscal e reforço do Serviço de Saúde em 2021

“Queremos ver nesse Orçamento materializadas essas medidas, nomeadamente as mais importantes e emblemáticas, que têm a ver com a redução da carga fiscal e a valorização e reforço de orçamentação do Serviço Regional de Saúde”, declarou Nuno Barata.

O deputado único do partido na Assembleia Regional falava no palácio de Sant’Ana, sede da presidência do Governo dos Açores, em Ponta Delgada, após uma audiência com o líder do executivo regional, o social-democrata José Manuel Bolieiro.

Nuno Barata realçou que vai estar “atento” sobre a inclusão das propostas na área da saúde e da reforma fiscal.

“Nestes dois segmentos deixámos bem claro ao PSD e ao presidente do Governo Regional que estamos atentos, mais atentos que os outros e deixámos também a nossa preocupação relativamente ao crescimento da dívida”, afirmou.

O deputado defendeu ser possível efetuar a reforma fiscal defendida pela IL já em 2021.

“[A] reforma fiscal, que não engloba só os impostos que são possíveis mexer ao nível da lei de financiamento das regiões autónomas, mas também o conjunto de enormes de regulamentos e portarias que preveem taxas, taxinhas, licenças, pode ser totalmente revisto”

Nuno Barata disse ainda estar preocupado quanto ao aumento da despesa em 2021, mas avançou que o executivo açoriano pretende diminuir a despesa corrente a partir de 2022.

O liberal mostrou-se satisfeito pela abertura demonstrada pelo Governo Regional para a elaboração do orçamento, mas reiterou que vai estar atento porque “de boas intenções está o mundo cheio”.

“Vamos satisfeitos pela forma como o secretário das finanças e o presidente do Governo Regional acolheram aquilo que nós plasmámos no acordo de incidência parlamentar que fizemos com o PSD. Mas, também estamos perfeitamente atentos”, apontou.