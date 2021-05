Covid-19

IL/Açores quer alargar programa Apoiar.PT de apoio às empresas

A IL/Açores entregou na Assembleia Regional um projeto para "alargar o âmbito das atividades económicas suscetíveis de apoio" no âmbito do programa Apoiar.PT - Açores, que visa recapitalizar as empresas devido à crise provocada pela Covid-19.