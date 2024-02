Naturais de Fall River, estado de Massachusetts, o septeto irá chegar a uma audiência de 20 milhões de espectadores, revela o Fall River Herald News.

“Portuguese Problems” é o nome da série que será emitida no canal internacional da RTP, a partir do dia 18 de março, e que terá como premissa os aspetos cómicos de crescer com pais imigrantes, desde as dinâmicas familiares, o choque de culturas e eventos corriqueiros.

Em declarações ao jornal Fall River Herald News, Derrick DeMelo afirma que “é algo novo e criativo. Nós queremos tentar algo diferente e fazer algo diferente do que já tínhamos feito. Mas ao mesmo tempo, queremos manter-nos fiéis à comédia que temos feito porque os nossos fãs sabem o que esperar de nós. Por isso, nós fizemos isso, mas numa escala muito maior e mais criativa”.

Certo é que serão seis episódios com material “totalmente”, refere Brian Martins.

A aposta da RTPnos The Portuguese Kids será uma estreia, sendo a primeira produção original do canal público produzida fora de Portugal, bem como a primeira produção norte-americana e com legendas portuguesas de sempre.

Citado pelo Fall River Herald News, o diretor da RTP1 e RTP Internacional José Fragoso destaca o percurso de mais de duas décadas do grupo humorístico luso-americano. “É tempo de trazer o seu humor e irreverência para a televisão. Acreditamos que o ‘Portuguese Problems’ será um grande sucesso”.