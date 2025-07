Homenagem a “Zim Garoupa” marca a abertura da Regata da Autonomia

A 36ª edição da Regata da Autonomia integra o Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro (ORC), e conta com um conjunto de seis regatas técnicas, nas ilhas de São Miguel (já realizada), Terceira e Faial.



De acordo com comunicado, o Super Açor Xis, de Gonçalo Botelho, venceu as duas regatas do dia, e lidera a classificação, ORC, seguido por Jolly Jumper, Allegro Vivace e Soraya.



Allegro Vivace, de Bruno Rosa, não terminou a segunda regata do dia, depois de partir o mastro.



Na classe NHC (Open) a vitória foi para o veleiro Funbel-Nacex, de António Noronha, seguido por Sina e Flicka.



Esta segunda-feira, dia 28 julho, a frota da Atlantis Cup 2025 - Regata da Autonomia, cumpre a primeira perna da prova, que liga Ponta Delgada a Angra do Heroísmo.



Recorde-se que a edição deste ano liga as ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa e Faial.





Homenagem a “Zim Garoupa”



A frota da Regata da Autonomia fez um silêncio e lançou ao mar um ramo de flores, em homenagem a José Francisco Barbosa Medeiros, conhecido por “Zim Garoupa”, que faleceu no passado dia 8 de julho.



"Zim Garoupa", destacou-se como treinador de jovens na vela do Clube Naval de Ponta Delgada. "Foi um cidadão do Mundo e simboliza bem o espírito da Atlantis Cup”, afirmou João Morais, diretor de prova, citado em comunicado.



A Atlantis Cup - Regata da Autonomia 2025 é organizada pelo Clube Naval da Horta, em parceria com o Clube Naval de Ponta Delgada, Angra Iate Clube, Clube Náutico de Angra do Heroísmo e Clube Naval da Graciosa, com o Alto Patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.