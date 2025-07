Tarifas: UE e EUA chegam a acordo para tarifas de 15%

Os EUA e a União Europeia "chegaram a acordo", anunciou o Presidente norte-americano, no final de uma reunião com a presidente da Comissão Europeia.



"Foi uma negociação muito interessante. Penso que será ótimo para ambas as partes", acrescentou o republicano, indicando que o acordo prevê a aplicação de tarifas aduaneiras de 15% sobre as exportações europeias.



A União Europeia (UE) comprometeu-se a comprar 750 mil milhões de dólares (cerca de 638,6 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) em energia e a investir mais 600 mil milhões de dólares (510,9 milhões de euros) nos Estados Unidos, disse Trump.



Também a presidente da Comissão Europeia se congratulou com o “bom acordo” alcançado, referindo que “trará estabilidade e previsibilidade" aos dois lados do Atlântico.



O Presidente dos EUA e a presidente da Comissão Europeia estiveram esta tarde reunidos, num encontro que decorreu no resort' de golfe de Trump em Turnberry, sudeste da Escócia, para discutir um acordo comercial, em face da intenção de Donald Trump de avançar com tarifas de 30% sobre os produtos europeus e cujo prazo para entrada em vigor era 01 de agosto.



A imposição de tarifas de 15% sobre produtos europeus é semelhante ao acordo alcançado esta semana entre os EUA e o Japão.