Homem encontrado morto na praia de Água d'Alto

Um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado morto, esta manhã, na praia de Água d' Alto, em Vila Franca do Campo.





De acordo com informações do Capitão do Porto de Ponta Delgada, o homem foi "avistado por surfistas que se encontravam na praia de Água d'Alto e que rapidamente o retiraram da água, mas já sem vida”.





O alerta foi dado à PSP por volta das 11h38 e de imediato deslocaram-se para o local uma embarcação salva vida, a Polícia Marítima e os Bombeiros de Vila Franca do Campo.





Segundo Comandante Abrantes Horta, o corpo foi transportado para morgue Ponta Delgada, mas "não foi ainda identificado, nem se sabe a causa da morte".