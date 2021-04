Homem detido por incumprimento das regras em vigor em Vila Franca

A informação consta do relatório da atividade do Comando Regional da PSP referente à operação policial desenvolvida durante o fim de semana.

Desde a passada quinta-feira que o concelho de Vila Franca do Campo está no nível de Alto Risco de contágio.

À semelhança do que já vigora para o concelho do Nordeste, em Vila Franca do Campo está proibido a circulação na via pública entre as 20h00 e as 05h00, durante a semana, e entre as 15h00 e as 05h00, ao fim de semana, sendo também encerrada toda a atividade comercial nesses períodos, com exceção das farmácias, clínicas médicas e consultórios, postos de abastecimento de combustíveis com venda ao postigo e lojas de conveniência de venda de bens essenciais integrados em postos de combustíveis.

O comunicado do Comando Regional diz que o homem em causa foi detido pelo "crime contra Autoridade Pública", em concreto por "desobediência às normas impostas para o nível de risco que vigora no concelho de Vila Franca do Campo".